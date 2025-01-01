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الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي

الثلاثاء 28 يناير 2025 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي



نيويورك/سما/

 قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم في جنوب لبنان يشكل "انتهاكا للقانون الدولي"، داعية إلى تحول وقف إطلاق النار إلى "سلام دائم ومستدام" في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة منشورات بمنصة "إكس" على حساب المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية الأممية: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في الأيام الأخيرة، أثناء محاولة المدنيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان".

وأكدت أن "استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم يشكل انتهاكا للقانون الدولي".

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