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"الأزهر": الدعوة لتهجير أهالي قطاع غزة محاولة بائسة وظالمة لتمكين الاحتلال من أرضهم

الثلاثاء 28 يناير 2025 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأزهر": الدعوة لتهجير أهالي قطاع غزة محاولة بائسة وظالمة لتمكين الاحتلال من أرضهم



القاهرة/سما/

 أعرب الأزهر الشريف عن رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير أهالي قطاع غزة من أراضيهم، واصفا هذه المخططات بالمحاولة البائسة والظالمة لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من وطنهم ومقدراتهم.

وأكد "الأزهر" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن غزة أرض فلسطينية عربية، وستظل كذلك، وأنَّ الاحتلال ومَن خلفه يحاولون سلبَ الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة، كما اعتادوا تزييفَ التاريخ ومحوَ الحقائق في ظل تواطؤ عالمي غير مسبوق.

وتابع: نشد على أيدي الفلسطينيين، بالتمسك بأرضهم، والتشبث بقضيتهم وقضيتنا وقضية شرفاء العالم، ونوجه التحية لصمودهم في وجه تلك الأطماع الظالمة".

#الازهر الشريف

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