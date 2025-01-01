احتجاجات ضد أليانز في أوروبا بسبب علاقات محتملة بشركة صناعات دفاعية إسرائيلية

غزة/سما/

استهدفت مجموعة داعمة للفلسطينيين 15 مقرا لشركة أليانز في أنحاء بريطانيا وأوروبا بسبب استثمارات يُعتقد أن الشركة الألمانية تملكها في شركة إسرائيلية للصناعات الدفاعية.

واستهدفت مجموعة (حراك من أجل فلسطين) ثلاثة مكاتب لشركة أليانز في ألمانيا صباح اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مكتب شركة التأمين في لندن.

كما استهدف المحتجون المكاتب الإقليمية للشركة في بريطانيا بمناطق كرويدون وبريستول ونيوكاسل وغلاسكو، حيث قاموا برش الطلاء الأحمر على المباني وحطموا بعض النوافذ.

وقالت المجموعة في منشور على منصة إكس “أليانز تستثمر في أنظمة إلبيط وتوفر لها خدمات التأمين مما يسمح لشركة الأسلحة الإسرائيلية بالعمل في بريطانيا. سنكبد الشركة خسائر تفوق ما تكسبه من العمل مع إلبيط حتى تقطع العلاقات”.

وفي منشور منفصل قالت المجموعة إنها “تكثف الضغط على شركة التأمين لقطع علاقتها بأكبر شركة أسلحة في إسرائيل”.

وقال متحدث باسم أليانز في بريطانيا “نحترم حق الجميع في إبداء آرائهم والتعبير عنها. ومع ذلك، فإننا لا نتسامح مطلقا مع أي سلوك إجرامي يهدد سلامة أو أمن موظفينا وممتلكاتنا وأعمالنا”.

وأكد المتحدث أن أعمال الشركة وخدماتها لم تتأثر بالاحتجاجات.

استهدفت المجموعة في أكتوبر تشرين الأول 10 مكاتب لشركة أليانز في أنحاء متفرقة من بريطانيا في احتجاج مماثل بسبب العلاقات المحتملة للشركة مع أنظمة إلبيط الإسرائيلية.

(رويترز)