صحفي من شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية محتجز من قبل "إسرائيل" في غزة

طهران/سما/

كشف رئيس شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية بيمان جبلي أن صحفيا تابعا للشركة قد تم احتجازه من قبل إسرائيل في قطاع غزة، وهو حاليا في الأسر لدى إسرائيل.

وقال جبلي لوكالة الأنباء الإيرانية ISNA: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، تم أسر هذا الصحفي وسجنه من قبل النظام الإسرائيلي.. ولم تكن عائلته ترغب في التحدث عن الأمر علنا.. وهو لا يزال في الأسر على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وليس في غزة".

كما أعرب عن أمله في إطلاق سراح الصحفي قريبا.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بخرق القوانين واعتقال الصحفيين، حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الصحفي الأمريكي جيريمي لوباردو للاشتباه في إفشائه معلومات حساسة عن أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية في المنشآت العسكرية الإسرائيلية والأضرار الناجمة عنها في أكتوبر 2024.

يذكر أن 54 صحفيا قد قتلوا حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في العام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" صدر مؤخرا.