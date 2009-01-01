خبير يعلق على وجود قوات مصرية في غزة

القاهرة/سما/

تحدث أستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب، عن الفيديو المتداول بشأن عمليات التنسيق الميداني التي تقوم بها اللجنة المصرية القطرية من أجل عودة النازحين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.



بدأ الرقب حديثه لـ RT، بأن مصر وضعت خطوات هامة لتنفيذ كل مراحل الهدنة من ضمنها عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال وحسب التقرير فإنه عاد قرابة 300 ألف خلال أقل من 24 ساعة وهذا له دلالة كبيرة.

وقال: "لم يشكلوا غرفة عمليات كما حدث في الملف اللبناني ولكن هذه المرة هم قاموا بالإشراف على هذا الأمر، وهذا جيد لعدم وجود إسرائيليين، وتعذر وجود قوات دولية وممثلين عن مصر والدوحة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي أريحية لـ الفلسطينين في التعامل".

تابع: كانت هناك سلاسة في عودة النازحين عبر شارع الرشيد مشيا على الأقدام، أو من عادوا بالمركبات عبر حي صلاح الدين، وهذه الأعداد المهولة بمثابة رد على دعوة الرئيس الأمريكي ترامب .

واختتم حديثه، قائلا: نحن نرحب بكل من يمد يد العون والمساعدة، ووجود هذه القوات في غزة أمر مهم جدا، رغم أنها قوات إدارية، وهذا يعني أنه تم بترتيب خلال مفاوضات التهدئة لضمان عدم التعرض لـ هذه الطواقم، ونتمنى أن تكتمل مشهد التهدئة ويكون هناك قوات عربية ودولية تفصل بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وجود قوات مصرية قطرية من أجل عودة النازحين مرتبط ببنود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا لعدم إعطاء هذا الأمر أكبر من حجمه.

وذكر أن هذا المسار يمثل حلا لأحد الأمور التي كانت عالقة في إطار المفاوضات لعدم عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة كما كانت يطلب الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأن هذا الحل تم التوافق عليه بين الأطراف، مؤكدا أن اللجنة تؤدي عملها بالشكل الذي تم الاتفاق عليه.

وتابع: "لا أود أن أقرأ كثيرا في ما يعنيه وجود هذه اللجنة على الأرض، لكن ما أقوله إن هذا جزء من تنفيذ الاتفاق".

ولليوم الثاني على التوالي، واصلت أعداد كبيرة من النازحين التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بعد يوم شهد عودة 300 ألف فلسطيني من جنوبي ووسط القطاع.

ويأتي تدفق النازحين باتجاه الشمال بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من محور نتساريم وسط القطاع باتجاه المناطق الشرقية، ضمن الاتفاق.