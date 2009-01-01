قطر تصدر تقريرها بشأن الهدنة في غزة

الدوحة/سما/

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه لا خروقات حقيقية للهدنة في قطاع غزة تؤدي لفشلها، مشيرا إلى أن الوسطاء يراقبون بدقة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحافي، "لا نعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي للهدنة في قطاع غزة يؤدي إلى تصعيد أو إلى فشل الهدنة.. تم التعامل مع شكاوى من الطرفين (إسرائيل وحماس) ولا نعتقد أن أيا منها يرقى أن يكون حقيقيا"، مشيرا إلى أن الوسطاء يراقبون بدقة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار.

وأشار الأنصاري إلى أن هناك اتصالات لتذليل العقبات والصعوبات للإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن هناك تحديات لوجستية كثيرة أمام آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجدد التأكيد على أنه سيتم الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية "أربيل يهود" التي يطالب الجانب الإسرائيلي بالإفراج عنها مع 2 آخرين قبل يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن هناك مباحثات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل، "بعد التحذير الإسرائيلي بأن "عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد ترتيب إطلاق سراحها.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة "حماس" قد أعلن أمس، قائمة الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل المجندات الإسرائيليات الأربع، وتضمنت القائمة 200 اسم، بينهم 121 من المحكوم عليهم بالمؤبد، و70 من الأسرى المقرر إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية.

وفي ذات السياق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية نقلا عن مصدر مصري إلى أنه تم إبلاغ الوسطاء في مصر وقطر بأن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، فيما قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن تل أبيب ستطالب بإثبات أن المحتجزة على قيد الحياة وأنه سيجري إطلاق سراحها الأسبوع المقبل.

ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم الجيش الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتشمل الصفقة، في مرحلتها الأولى، تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد؛ وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة، وتمتد المرحلة الأولى من الاتفاق لـ42 يوما تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا لديها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، الجمعة الماضية، أن نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث هاتفيا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، مصير المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف،