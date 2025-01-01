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ميقاتي يطلب من الصليب الأحمر متابعة الإفراج عن 9 معتقلين لبنانيين في إسرائيل

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي يطلب من الصليب الأحمر متابعة الإفراج عن 9 معتقلين لبنانيين في إسرائيل



بيروت/سما/

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة المحتجزين في إسرائيل.


وتقدم ميقاتي "بالشكر من الصليب الأحمر الدولي على الجهود التي بذلها لإطلاق تسعة لبنانيين آخرين من السجون الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "هذا الملف كان بندا أساسيا في الاتصالات التي أجراها مع الجانب الأمريكي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان".


وفي وقت سابق اليوم، أفرجت القوات الإسرائيلية عن ستة لبنانيين جرى اعتقالهم خلال عملية توافد الأهالي الأحد إلى بلدتي حولا ومركبا.

وكان المواطنون اللبنانيون توجهوا أول أمس للعودة إلى قراهم في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم. كما أسر الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين اللبنانيين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم الجنوبية عن مقتل 26 شخصا من بينهم ست نساء، وجرح حوالى 150 شخصا من بينهم 14 امرأة و12 طفلا.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوما. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

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