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قيادي بحماس: صورة عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في الشمال العنوان الأكبر لفشل إسرائيل

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: صورة عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في الشمال العنوان الأكبر لفشل إسرائيل



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران اليوم الثلاثاء إن "صورة عودة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال هي العنوان الأكبر لفشل إسرائيل وخسارتها".


وأكد بدران في حديث لقناة "الأقصى" الفلسطينية أن "كل محاولات إسرائيل وقادتها لتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحطم اليوم".

وتابع: "يثبت اليوم شعبنا في غزة أنه عصي على الانكسار أو الانهزام، وأنه لن يغادر وطنه المقدس فلسطين".

وأضاف: "رغم كل المآسي والدمار والدماء وعظيم التضحيات بغزة، إلا أن الشعب يرفض التهجير خارج الوطن أو النزوح داخله".

وشدد على أن "الفلسطينيين أثبتوا للعالم مجددا أنهم لم ولن يتركوا وطنهم مهما بلغت التضحيات".

وبدأ النازحون صباح الاثنين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وقالت حركة حماس إن عودة النازحين هي "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير، ومشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".

ومن جانبه أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن امتعاضه من عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وانسحاب الجيش من محور "نتساريم".

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