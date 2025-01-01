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عراقجي يقترح على ترامب إرسال الإسرائيليين إلى غرينلاند

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي يقترح على ترامب إرسال الإسرائيليين إلى غرينلاند



طهران/سما/

اقترح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند بدلا من نقل جزء من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.


وقال عراقجي، اليوم الثلاثاء في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، ساخرا: "اقترح شيئا آخر، بدلا من الفلسطينيين، لنجرب نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند، وبذلك يمكنهم (الولايات المتحدة) ضرب عصفورين بحجر".

وبخصوص حلفاء إيران في الشرق الأوسط، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن حلفاء إيران (حزب الله وحماس) سيقومون بإعادة بناء نفسهم رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم، واعتبر الوزير أن قوتهم تكمن في "الفكر" الذي يستحيل القضاء عليه.

كما أكد عراقجي، أن بلاده سترد بشكل فوري وقاس على أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي ضد منشآت إيران النووية، واعتبر الوزير الأمر إن حدث جنوني للغاية لما قد ينتج عنه من آثار تدميرية هائلة على المنطقة.

وأوضح عراقجي أن إيران تنتظر المزيد للدخول في مفاوضات جديد مع واشنطن حول برنامجها النووي وأن تلميحات ترامب ليست كافية.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "الوضع اختلف الآن وأصبح معقدا وأكثر صعوبة، لذلك يجب فعل المزيد من الطرف الأخر (الولايات المتحدة) لكسب ثقتنا مرة أخرى واعتبار الاتفاق معنا "شيئا لطيفا" غير كافي لنا".

وكان ترامب، قال في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة.

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