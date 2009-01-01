عناصر "مصرية قطرية" داخل غزة لتنظيم عودة النازحين

غزة/سما/

وثق مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع عمليات التنسيق الميداني التي تقوم بها اللجنة المصرية القطرية من أجل عودة النازحين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

ودخلت العناصر المسؤولة عن التأمين من معبر رفح بناء على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى محور نتساريم في منتصف قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أحد أفراد اللجنة - مصري الجنسية- وهو ينادي على النازحين عبر مكبر الصوت قائلا :"بعد إذن كل الركاب تتحرك عن طريق المشاة، حمدالله بالسلامة".

كما قدم أفراد اللجنة التعليمات اللازمة لعبور النازحين إلى الجهة الأخرى، شمال غزة، عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه السماح للفلسطينيين بالانتقال عبر المركبات إلى شمال قطاع غزة من خلال شارع صلاح الدين فقط بعد خضوعهم للفحص الأمني.

وبدأ النازحون صباح الاثنين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وقالت حركة حماس إن عودة النازحين هي "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير، ومشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".

ومن جانبه أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن امتعاضه من عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وانسحاب الجيش من محور "نتساريم".