بينيت يلتقي بن زايد في أبو ظبي

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد استقبل في أبو ظبي، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت.



وقال موقع Ynet الإسرائيلي، إن "اللقاء بين الجانبين جرى في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوظبي، واستمر نحو ثلاث ساعات".

فيما لم يصدر تأكيد من بينيت أو الإمارات بحدوث اللقاء.

وأظهرت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل بالأشهر الأخيرة، أن بينيت هو الشخص الوحيد القادر على هزيمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع نيوز 12 نهاية الأسبوع الماضي، أنه في حال ترشح بينيت للانتخابات المقبلة، ستحصل كتلة نتنياهو على 46 مقعدا، وكتلة بينيت على 64 مقعدا.

وشغل بينيت منصب رئيس وزراء إسرائيل في 13 يونيو 2021، وفي 30 يونيو 2022 أعلن اعتزاله العمل السياسي، لكنه واصل الإدلاء بتصريحات سياسية.

يذكر أن بينيت، زار أبو ظبي في ديسمبر 2021 وكانت حدثا تاريخيا، حيث كانت أول زيارة علنية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.

جاءت هذه الزيارة في إطار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات بعد توقيع اتفاقية إبراهيم في سبتمبر 2020، والتي مهدت الطريق لعلاقات دبلوماسية واقتصادية بين البلدين.