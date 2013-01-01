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شاحنات المساعدات تتدفق على غزة عبر مصر

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاحنات المساعدات تتدفق على غزة عبر مصر



القاهرة/سما/

تحركت شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى معبري العوجة التجاري وكرم أبوسالم جنوب مدينه رفح، من أمام معبر رفح البري، تمهيدا للدخول إلى قطاع غزه.


وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري، إن عدد الشاحنات التي تحركت بلغ 90 شاحنة من بينها 78 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية واغاثية و12 شاحنة وقود.

وأشار المصدر إلى تسليم الشاحنات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.

ولفت المصدر إلى أن مئات الشاحنات تنتظر أمام معبر رفح البري للدخول إلى قطاع غزه بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتجهيزها وإعدادها.

وكانت مصر قد أطلقت يوم الأحد أكبر قافلة مساعدات إنسانية دعما لأهالي قطاع غزة، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

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