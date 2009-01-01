الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا جديدا بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه السماح للفلسطينيين بالانتقال عبر المركبات إلى شمال قطاع غزة من خلال شارع صلاح الدين فقط بعد خضوعهم للفحص الأمني.



وجاء في البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الثلاثاء: ‏⁧"إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة، ومتابعة للبيانات السابقة ولتفادي الاحتكاكات وسوء الفهم أعود وأكرر ما أوضحناه"

وينص البيان على ما يلي:

‏بناء على الاتفاق يسمح الانتقال بالمركبات إلى شمال قطاع غزة فقط بعد الفحص وعبر طريق صلاح الدين.

من أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم عليكم الانصياع إلى التعليمات.

قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في المنطقة، محاولات للانتقال شمالا عبر محاور غير متفق عليها تعرضكم للخطر.

وبدأ النازحون صباح الاثنين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وقالت حركة حماس إن عودة النازحين هي "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير، ومشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".

ومن جانبه أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن امتعاضه من عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وانسحاب الجيش من محور "نتساريم".