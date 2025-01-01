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خامنئي: غزة أجبرت إسرائيل المدججة بالسلاح على الاستسلام

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: غزة أجبرت إسرائيل المدججة بالسلاح على الاستسلام



طهران/سما/

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن قطاع غزة أجبرت إسرائيل المدعومة كاملا من الولايات المتحدة على الاستسلام، محذرا من أن قوى الشر تضع عينها الطامعة على الموارد الطبيعية للأمم.

وخلال لقائه مع مجموعة من المسؤولين الإيرانيين وسفراء الدول الإسلامية لدى طهران، قال خامنئي إن "الولايات المتحدة تقع تحت تأثير القوى المالية الرائدة في العالم"، محذرا من أن "قوى الاستبداد والشر في العالم تضع عينها الطامعة على الموارد الطبيعية للدول والأمم وثقافتها الأصيلة وهويتها الوطنية والإسلامية، وتسعى إلى تدميرها أو نهبها".

وأضاف خامنئي: "اليوم، فإن الوصف الذي نطلقه على الاستعمار والغطرسة يتجلى بالكامل من قبل الحكومة الأمريكية، التي هي نفسها تحت تأثير القوى المالية العالمية. أي أن القوى المالية العظمى في العالم تهيمن اليوم على عدد من الحكومات الغربية، ربما معظمها حكومة الولايات المتحدة، وما يسمى بالكارتلات والصناديق الاستئمانية وما شابهها هي التي تخطط للمراحل الثلاث للاستعمار".

وأشار خامنئي إلى أن "المقاومة التي بدأت في إيران الإسلامية، أوصلت بعض الدول الإسلامية إلى الساحة، وأيقظت ضمائر الكثير من غير المسلمين".

وتطرق إلى التطورات في قطاع غزة، قائلا إن "هذه الأراضي الصغيرة جعلت النظام الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم بالكامل من الولايات المتحدة يستسلم"، لافتا إلى أن "الأعداء والأصدقاء ظنوا أن "حزب الله انتهى لكنه أثبت العكس وتمكن من مواجهة الكيان الصهيوني".

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