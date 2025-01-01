  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حقيقة الاتصال الهاتفي بين ترامب والسيسي

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة الاتصال الهاتفي بين ترامب والسيسي



القاهرة/سما/

‏نفى مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 
 

وأكد المصدر، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية، أن أي اتصال هاتفي للرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول.

مضيفا: "كان يجب تحري الدقة المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى، وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قد قال إنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن نقل الفلسطييين من غزة إلى "دول مجاورة".

وقال الرئيس الأمريكي إنه أخبر نظيره المصري أنه يود أن يجعل أهل غزة "يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما لسنوات عدة"، بحسب تعبيره.

يأتي الإعلان عن اتصال ترامب بالسيسي اليوم الثلاثاء، عقب اتصال كان أجراه بملك الأردن عبدالله الثاني يوم الأحد، تحدث خلال عن "نقل الفلسطينيين من غزة المدمرة إلى دول مجاورة".

وكانت مصر والأردن جددتا موقفهما الرافض لأي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرتين أنها حملة تهجير ثانية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، مساء الأحد، عن تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ودعت إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..

سموتريتش يتخذ خطوة جديدة بخصوص الانسحاب من حكومة نتنياهو

قناة عبرية: الجنود الإسرائيليين غادروا محور نتساريم وهم يذرفون الدموع

جنرالٌ إسرائيليٌّ رفيعٌ : المُهرِّبون يستعملون المُسيّرات و(حماس) تُواصِل تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من سيناء إلى قطاع غزة

ترامب:اعتقد ان السيسي سيستقبل الفلسطينيين من غزة وكذلك ملك الأردن

سرايا القدس تبث رسالة مصورة للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

رجال أمن شاركوا بحربي العراق وأفغانستان.. "يديعوت" تكشف آلية تفتيش مركبات الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة

الأخبار الرئيسية

20250128044754

"إسرائيل" تعلن مدة وجود قواتها داخل الأراضي السورية

6798c7e74c59b7150d551b3d

قطر تصدر تقريرها بشأن الهدنة في غزة

حماس تستهجن تصريحات الرئاسة الفلسطينية

6798c7c242360416720e12fd

مصطفى يلتقي الشرع..

6798b73b4c59b7150d551b20

عراقجي يقترح على ترامب إرسال الإسرائيليين إلى غرينلاند

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية