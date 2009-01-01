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الجيش الإسرائيلي يفرج عن 6 لبنانيين اعتقلهم أثناء محاولتهم العودة إلى بلداته

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يفرج عن 6 لبنانيين اعتقلهم أثناء محاولتهم العودة إلى بلداته



القدس المحتلة/سما/

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 6 لبنانيين كانت قد اعتقلتهم في بلدتي حولا ومركبا أثناء محاولتهم الدخول إلى بلداتهم.


وذكر مصادر صحفية أنه لليوم الثالث على التوالي يستمر أبناء البلدات الحدودية جنوب لبنان بتحركاتهم للدخول إلى بلدات يارون وعيترون وكفركلا وميس الجبل وغيرها من البلدات التي لا زالت تتواجد فيها القوات الإسرائيلية فيما يكثف الجيش اللبناني انتشاره في القرى والبلدات التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الجيش اللبناني أقام حواجز عند مداخل البلدات التي لا زال يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي للحد من اندفاعة المواطنين الذين يصرون على الدخول ما قد يرفع عدد الضحايا.

وذكر أنه تنتشر دعوات للتجمع أمام مداخل البلدات الحدودية جنوب لبنان التي لا زال يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي لاستكمال محاولات أبناء وسكان هذه البلدات تحركاتهم للدخول إليها.

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