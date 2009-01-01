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لابيد: إذا كانوا في لبنان يتوقعون أننا سنلتزم بشروط الاتفاق فعليهم أيضا الالتزام به - سما الإخبارية

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لابيد: إذا كانوا في لبنان يتوقعون أننا سنلتزم بشروط الاتفاق فعليهم أيضا الالتزام به

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: إذا كانوا في لبنان يتوقعون أننا سنلتزم بشروط الاتفاق فعليهم أيضا الالتزام به



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه "إذا كانت السلطات اللبنانية تتوقع منا أن نلتزم بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، فعليهم أيضا الالتزام به".

 

وأشار لابيد في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه "إذا طالبنا لبنان بالامتثال لبنود الاتفاق، فعليهم أن يلتزموا بها أيضا، إذا لم ينسحب حزب الله وما زالت أعشاشه في المنطقة، فلا داعي للانسحاب".

وشدد على أنه "لا يوجد تاريخ مقدس، الأمن القومي مقدس"، وذلك في إشارة إلى التاريخ المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والذي تم تمديده إلى 18 فبراير.

من جهة أخرى، اعتبر لابيد أن "هذه الحكومة ليست مؤهلة لإدارة البلاد على المدى الطويل في أي مجال، لكننا سنمنحهم شبكة أمان لمواصلة الصفقة حتى النهاية"، مضيفا: "لن يتعافى المجتمع الإسرائيلي حتى يأتي الجميع هنا".

وتابع قائلا: "لقد سئمت البلاد من المعارك، والجميع يريد السلام ويتوقع منهم أن يحاولوا إدارة البلاد".

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