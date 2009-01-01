Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
جيش الاحتلال: أعدنا الانتشار في بعض المواقع بجنوب لبنان - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال: أعدنا الانتشار في بعض المواقع بجنوب لبنان

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: أعدنا الانتشار في بعض المواقع بجنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته لا تزال منتشرة في جنوب لبنان مع تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير، مشيرا إلى أنه أعاد انتشاره لضمان عدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قوته.

 

وجاء في بيان الجيش: إلى سكان الجنوب اللبناني: كما تعلمون، أعاد جيش الدفاع انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملا ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان".

 

وذكر أنه "تم تمديد فترة الاتفاق ولا تزال قوات جيش الدفاع منتشرة ميدانيا حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض القطاعات تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قوته ميدانيا".

وأضاف: "في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. لحين الوقت، نطالبكم بالانتظار، ولا تسمحوا لحزب الله بالعودة واستغلالكم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان"، مشيرا إلى أنه "حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نشرت سابقا سارية المفعول".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..

سموتريتش يتخذ خطوة جديدة بخصوص الانسحاب من حكومة نتنياهو

قناة عبرية: الجنود الإسرائيليين غادروا محور نتساريم وهم يذرفون الدموع

جنرالٌ إسرائيليٌّ رفيعٌ : المُهرِّبون يستعملون المُسيّرات و(حماس) تُواصِل تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من سيناء إلى قطاع غزة

ترامب:اعتقد ان السيسي سيستقبل الفلسطينيين من غزة وكذلك ملك الأردن

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح

سرايا القدس تبث رسالة مصورة للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

الأخبار الرئيسية

20250128044754

"إسرائيل" تعلن مدة وجود قواتها داخل الأراضي السورية

6798c7e74c59b7150d551b3d

قطر تصدر تقريرها بشأن الهدنة في غزة

حماس تستهجن تصريحات الرئاسة الفلسطينية

6798c7c242360416720e12fd

مصطفى يلتقي الشرع..

6798b73b4c59b7150d551b20

عراقجي يقترح على ترامب إرسال الإسرائيليين إلى غرينلاند

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية