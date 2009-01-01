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بدء عودة الروس الذين انتقلوا إلى "إسرائيل" مؤخرا

الثلاثاء 28 يناير 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء عودة الروس الذين انتقلوا إلى "إسرائيل" مؤخرا



موسكو/سما/

أكدت سفيرة إسرائيل في موسكو سيمونا غالبرين في مقابلة مع وكالة "تاس" أن الروس الذين انتقلوا في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بدأوا في العودة إلى روسيا.


وقالت غالبرين ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "نعم، هذا يحدث .. أي أن الناس يتقدمون للحصول على الجنسية، وبعضهم يأتي إلى إسرائيل لفترة من الوقت. ليس لدينا إحصائيات، لكنني أعلم أن هناك من يعودون إلى روسيا. هذا مفهوم .. الناس لديهم عمل وحياة هنا".

وفي الوقت نفسه، أشارت غالبرين إلى أن هناك مواطنين روس لا يزالون يعيشون بين البلدين، مضيفة أن "إسرائيل تعترف بالجنسية المزدوجة والثلاثية والرباعية دون أي مشكلة. لذا، فهذه ليست مشكلة".

وفي وقت سابق صرح الحاخام ألكسندر بورودا، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا، بأن اليهود الذين غادروا روسيا إلى إسرائيل في بداية العملية العسكرية الخاصة قد عادوا جميعا إلى روسيا.

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