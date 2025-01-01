وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا بملك الأردن..

واشنطن/سما/

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وذلك بعد يومين من اقتراح الرئيس دونالد ترامب "بنقل فلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة".



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. وناقش الوزير والملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وخلق مسار للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أن "روبيو شكر الأردن على دعمه لوقف إطلاق النار من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدات الإنسانية عبر الممر الأردني، معربا للملك عبد الله عن التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والأردن والتي استمرت 75 عاما والتي تأسست على أهداف مشتركة للأمن والاستقرار الإقليمي".

ولفت بيان الخارجية الأمريكية أن "روبيو والملك عبدالله الثاني ناقشا التطورات في سوريا وأكدا أهمية عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو أن تشكل تهديدا لجيرانها".

وكان ترامب، أعلن الثلاثاء، أنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن نقل فلسطييين من غزة إلى "دول مجاورة".

وقال الرئيس الأمريكي إنه أخبر نظيره المصري أنه يود أن يجعل أهل غزة "يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما لسنوات عدة"، بحسب تعبيره.

يأتي الإعلان عن اتصال ترامب بالسيسي اليوم الثلاثاء، عقب اتصال كان أجراه بملك الأردن عبدالله الثاني يوم الأحد، تحدث خلال عن ذات الاقتراح.

وكانت مصر والأردن جددتا موقفهما الرافض لأي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان القطاع، معتبرتين أنها حملة تهجير ثانية.