المقرر الأممي للحق في السكن: لم يتبق شيء يعود إليه النازحون في غزة

غزة/سما/

قال المقرر الأممي للحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، في تصريحات صحفية يوم الاثنين، إن أي شيء لم يبق كي يعود إليه النازحون في قطاع غزة.



وأضاف المقرر الأممي للحق في السكن لقناة "الجزيرة" أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصعوبة.

وأفاد بأن شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع لكن الكميات غير كافية، مشيرا إلى وجدود نقص في المساكن المؤقتة.

وصرح بالاكريشنان راجاجوبال بأن النازحين العائدين إلى الشمال يحتاجون أساسيات الإغاثة لا سيما خيم الإيواء.

وشدد على أنه يجب على الدول الراعية للاتفاق ضمان وصول 6 آلاف منزل مؤقت حسب المتفق عليه.

وذكر راجاجوبال في السياق، أن 2 مليون شخص في غزة واجهوا النزوح ومعظمهم بلا منازل للعودة إليها.

ويتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.

وسار النازحون مشيا على الأقدام انطلاقا من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات مرورا بمحور "نتساريم"، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني تمكنوا من العودة إلى شمال القطاع.