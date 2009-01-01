35 منظمة أمريكية فلسطينية: ما أخفقت بإنجازه الإبادة يريد ترامب اقتراحه

واشنطن / وكالات /

ترفض وتدين شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية، التي تمثل 35 منظمة فلسطينية أمريكية في الولايات المتحدة، بشكل قاطع اقتراح الرئيس ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.

ويسعى هذا الاقتراح إلى تحقيق التهجير القسري الذي فشلت إسرائيل في تحقيقه خلال 15 شهرًا من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

يبدو أن الرئيس ترامب لا يعلم أن 70% من سكان غزة هم لاجئون تم تهجيرهم قسرًا من منازلهم عام 1948 وما بعدها.

وقد تم طرد هؤلاء السكان من مدنهم الاصلية مثل يافا، وحيفا، وعسقلان، وأسدود، وبئر السبع ومناطق أخرى أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية، كجزء من إنشاء دولة إسرائيل.

وسألت المنظمات في مذكرة لها : إذا كان الرئيس ترامب جادًا في تحقيق السلام في الشرق الأوسط كما يزعم، فعليه أن يعمل جادا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي احتلت عام 1967.