الهلال الأحمر: العثور على 10 جثامين متحللة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة

غزة /سما/

اعلن الهلال الأحمر ان طواقمه نقلت أمس الإثنين 10 جثامين متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، رغم الظروف الشاقة التي يواجهونها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن النازحين يقطعون أكثر من 8 كيلومترات في طرق دمرتها آليات الاحتلال.

ولفت إلى أن شمال القطاع يفتقر للإمكانيات اللازمة لاستقبال النازحين، وبأنه بلا وقود ووسائل نقل جماعي لتسهيل تحرك النازحين.

وأكد أن "90% من العائدين إلى شمال القطاع بلا بيوت تؤويهم".

وقال المكتب: "أطلقنا نداءات عاجلة لتزويدنا بخيام لإيواء العائدين إلى شمال القطاع، ولم يصل ليتر واحد من الوقود أو الغاز أو البيوت المجهزة للنازحين".