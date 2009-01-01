  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأحمر: العثور على 10 جثامين متحللة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة

الثلاثاء 28 يناير 2025 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: العثور على 10 جثامين متحللة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة



غزة /سما/

اعلن الهلال الأحمر ان طواقمه نقلت أمس الإثنين 10 جثامين متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد في قطاع غزة.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، رغم الظروف الشاقة التي يواجهونها. 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن النازحين يقطعون أكثر من 8 كيلومترات في طرق دمرتها آليات الاحتلال.

ولفت إلى أن شمال القطاع يفتقر للإمكانيات اللازمة لاستقبال النازحين، وبأنه بلا وقود ووسائل نقل جماعي لتسهيل تحرك النازحين.

وأكد أن "90% من العائدين إلى شمال القطاع بلا بيوت تؤويهم".

وقال المكتب: "أطلقنا نداءات عاجلة لتزويدنا بخيام لإيواء العائدين إلى شمال القطاع، ولم يصل ليتر واحد من الوقود أو الغاز أو البيوت المجهزة للنازحين".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..

مسؤولون أمريكيون يوضحون مبادرة ترامب لإخلاء القطاع من سكانه

لأول مرة.. شركات أمنية أمريكية تدعم "إسرائيل" في قطاع غزة

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح

قناة عبرية: الجنود الإسرائيليين غادروا محور نتساريم وهم يذرفون الدموع

سرايا القدس تبث رسالة مصورة للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

هبّة أردنية.. إلى ترامب من “المسافة صفر”: لسنا الهنود الحمر وانقُل 6 ملايين إسرائيلي إلى أمريكا

الأخبار الرئيسية

جنرالٌ إسرائيليٌّ رفيعٌ : المُهرِّبون يستعملون المُسيّرات و(حماس) تُواصِل تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من سيناء إلى قطاع غزة

ترامب:اعتقد ان السيسي سيستقبل الفلسطينيين من غزة وكذلك ملك الأردن

رجال أمن شاركوا بحربي العراق وأفغانستان.. "يديعوت" تكشف آلية تفتيش مركبات الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة

وزير الخارجية المصري يعلن عن قرب إعادة تشغيل معبر رفح بوجود مراقبين أوروبيين: نقدم كل التسهيلات للفلسطينيين

679800e1423604470878799d

رئيس وزراء ألبانيا ردا على مزاعم إسرائيلية: لن نستضيف 100 ألف لاجئ من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية