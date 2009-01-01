حماس: الإفراج عن 30 أسيرًا مؤبدًا بالدفعة الثالثة

القدس المحتلة/سما/

من المتوقع في نهاية الإسبوع الحالي وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، الإفراج عن قرابة 30 أسيرا مؤبدا، و20 أسيرا من الأحكام العليا، و60 أسيرا من الأطفال دون التاسعة عشرة من العمر.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، ناهد الفاخوري، إنّ الدفعة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين الحركة والاحتلال الإسرائيلي من المتوقع أن تشمل الإفراج عن قرابة 30 أسيرًا مؤبدًا، في نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف “الفاخوري” في تصريحاتٍ صحفية أن الصفقة ستشمل أيضًا إطلاق سراح 20 أسيرًا من الأحكام العليا، بالإضافة إلى 60 أسيرًا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا.