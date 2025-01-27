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الطقس: اجواء غائمة وباردة

الثلاثاء 28 يناير 2025 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة وباردة



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء غائما بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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