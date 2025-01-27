الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على شمال الضفة لليوم الثامن.. قتل تدمير حرق منازل وطرد عائلات

رام الله/سما/

وسع الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية المستمرة لليوم الثامن ضد الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم ظهر الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، فيما تعمل قواته منذ 21 يناير/ كانون الثاني الجاري في مدينة جنين ومخيمها.

وذكر رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة أن الجيش الإسرائيلي “طرد عشرات العائلات من منازلها واستولى عليها بالقوة وحولها إلى ثكنات عسكرية”.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية “اتخذت من الفلسطينيين دروعا بشرية تحت تهديد السلاح”.

وتابع سلامة، أن الجيش الإسرائيلي “شرع في تدمير البنى التحتية بمخيم طولكرم”.

والاثنين، استشهد فلسطينيان وأُصيب 3 آخرون، في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على مركبة فلسطينية في طولكرم، تبعه اقتحام واشتباك مسلح بالمدينة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قالت هيئة البث العبرية الرسمية الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي “وسّع عمليته العسكرية التي بدأها في جنين شمال الضفة قبل 7 أيام، لتشمل طولكرم ومخيمها”، وسط غارات جوية.

** عدوان على جنين

وبالتزامن يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن، عدوانا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

من جانبها، طالبت الرئاسة الفلسطينية الاثنين، الإدارة الأمريكية الجديدة “بوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والقلق، وزعزعة الأمن في المنطقة، ولا يسهم بمعالجة مشاكل المنطقة برمتها، وذلك من أجل الوصول إلى سلام مستدام يوقف النزاعات ويمنع الصراعات في المستقبل”.

وحذرت في بيان من تداعيات “استمرار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال التي بدأت بشن المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد مواطنين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المحافظة”.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى ظهر الاثنين، عن استشهاد 880 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.