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وزير الخارجية المصري يعلن عن قرب إعادة تشغيل معبر رفح بوجود مراقبين أوروبيين: نقدم كل التسهيلات للفلسطينيين

الثلاثاء 28 يناير 2025 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري يعلن عن قرب إعادة تشغيل معبر رفح بوجود مراقبين أوروبيين: نقدم كل التسهيلات للفلسطينيين



القاهرة/سما/

 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة “سيبدأ تشغيله قريبا حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني” بوجود مراقبين أوروبيين.
وأوضح عبد العاطي في مقابلة مسجلة مع قناة “القاهرة الإخبارية” مساء الاثنين: “المساعدات الإنسانية والطبية تتم بمعدلات طيبة حتى الآن، ونتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميًا”.
وأضاف: “مصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح، حينما تستكمل الاستعدادات من الجانب الفلسطيني”.
وتابع قائلا: “والجانب المصري مستعد، ولكن الجانب الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي”.

وقبل نحو أسبوع، قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء (شرق)، الذي يقع في نطاق محافظته معبر رفح البري، إن “هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني بعد تعرضه للتدمير في الفترة الماضية، وسيتم فتحه مباشرة فور انتهاء الإصلاحات”.
ومنذ 24 مايو/ أيار الماضي تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (تسيطر عليه إسرائيل)، بعدما احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 19 يناير/ كانون ثان الجاري على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.
ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

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