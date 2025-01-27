خلافا لمزاعم نتنياهو.. وزير إسرائيلي يلغي سفره لبروكسل خشية اعتقاله

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، الإثنين، أن وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي ألغى سفره إلى العاصمة البلجيكية بروكسل خشية اعتقاله، وليس بسبب وجود “تحذيرات أمنية” كما زعم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت نشاطات المنظمات الحقوقية التي تلاحق مسؤولين وجنودا إسرائيليين في الخارج، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في غزة، وتسعى لاستصدار مذكرات اعتقال بحقهم من السلطات المحلية في عدة دول.

وكان من المقرر أن يلقي شيكلي كلمة اليوم في البرلمان الأوروبي، بمناسبة ذكرى المحرقة اليهودية “الهولوكوست”، وفق المصدر ذاته.

و”الهولوكوست” مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها بغرض تصفية اليهود وأقليات أخرى في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945).

وقالت الهيئة، إن شيكلي تلقى توجيها من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم السفر إلى بروكسل خشية اعتقاله، وليس بسبب “تحذيرات ملموسة” كما ذكر مكتب نتنياهو مساء الأحد.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية في جهاز الأمن العام (الشاباك) لم تسمها، قولها: “لم تكن هناك تهديدات ملموسة للوزير شيكلي، ومن اتخذ القرار بإلغاء سفره هو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي”.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ “بسبب مخاوف فعلية من أنه بمجرد هبوط الوزير شيكلي في بروكسل، فسوف تطالب منظمات موالية للفلسطينيين بإصدار مذكرة اعتقال بحقه”.

وبحسب هيئة البث، فإن بلجيكا نقلت مؤخرا رسالة لإسرائيل مفادها أنه “لن تكون للوزير شيكلي حصانة من الاعتقال في بروكسل”.

ورفض مكتب نتنياهو والوزير الإسرائيلي شيكلي التعليق على ما أوردته القناة.

ومساء الأحد، زعم نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، أنه “بسبب وجود تحذيرات أمنية ملموسة (لم يذكرها)، وبتوصية من الجهات الأمنية، تم الطلب من شيكلي، إلغاء رحلته المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل”.

وردا على ذلك، قال شيكلي، عبر منصة “إكس”: “شعرت بالحزن هذا المساء عندما تلقيت توجيهات من الجهات الأمنية لإلغاء مشاركتي في فعاليات اليوم الدولي للهولوكوست في البرلمان الأوروبي”.

وأضاف: “من المؤسف أن تصبح بروكسل عاصمة أوروبا، مكانا غير آمن لليهود والإسرائيليين”، وفق قوله.

وتقدم مواطنون بولنديون من أصول فلسطينية ومنظمات حقوقية محلية، يوم الأحد، بطلب للسلطات في العاصمة البولندية وارسو، لاعتقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش الذي يزور البلاد، وفق هيئة البث.

وقالت الهيئة: “بحسب مقدمي الشكوى فإن الوزير الذي كان طيارا مقاتلا، هو مسؤول عن جرائم حرب في غزة”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.