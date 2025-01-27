مجلس النواب المصري: أطروحات تهجير الشعب الفلسطيني خطر جسيم على الأمن الإقليمي

القاهرة/سما/

أكد مجلس النواب المصري أن أطروحات تهجير الشعب الفلسطيني لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، في كلمة له بشأن القضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن "مجلس النواب يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.

وتابع أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماما الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة، مؤكدا أن أطروحات تهجير الشعب الفلسطيني لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرًا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال الجبالي إن "على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم".

وأوضح أن تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراض أخرى بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها، مؤكدا أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الجبالي على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، مؤكدا أن "مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق شعبها".