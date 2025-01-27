الاحتلال يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة طولكرم ومخيمها

طولكرم/سما/

استهدفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، محول الكهرباء في الحي الغربي من مدينة طولكرم، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قناصة الاحتلال المتمركزين في إحدى البنايات في الحي الغربي، أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة وأصابوا المحول، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها منذ ساعات ظهر اليوم، وقد نشرت دورياتها الراجلة في أحياء مختلفة من المدينة وتحديدا الأحياء الغربية والشرقية والجنوبية ووسط المدينة، مع تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها الذين يطلقون الرصاص الحي على كل شيء متحرك.

وجرف الاحتلال محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع المقاطعة باتجاه مفترق أبو صفية في الحي الشرقي، وألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية من شبكات مياه وانترنت وكهرباء، وممتلكات المواطنين من مركبات ومحلات تجارية.

كما ألحقت جرافات الاحتلال دمارا في البنية التحتية في عدد من حارات مخيم طولكرم، وتحديدا حارات المقاطعة، والخدمات، وقاقون، والربايعة، وأبو الفول، ووسط المخيم، في حين داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين وحولوا عددا منها إلى ثكنات عسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وتعرقل حركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية عبر إيقافها وتفتيشها وإخضاع طواقمها للاستجواب.

ـــــــ