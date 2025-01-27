  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة طولكرم ومخيمها

الإثنين 27 يناير 2025 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة طولكرم ومخيمها



طولكرم/سما/

استهدفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، محول الكهرباء في الحي الغربي من مدينة طولكرم، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قناصة الاحتلال المتمركزين في إحدى البنايات في الحي الغربي، أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة وأصابوا المحول، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها منذ ساعات ظهر اليوم، وقد نشرت دورياتها الراجلة في أحياء مختلفة من المدينة وتحديدا الأحياء الغربية والشرقية والجنوبية ووسط المدينة، مع تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها الذين يطلقون الرصاص الحي على كل شيء متحرك.

وجرف الاحتلال محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع المقاطعة باتجاه مفترق أبو صفية في الحي الشرقي، وألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية من شبكات مياه وانترنت وكهرباء، وممتلكات المواطنين من مركبات ومحلات تجارية.

كما ألحقت جرافات الاحتلال دمارا في البنية التحتية في عدد من حارات مخيم طولكرم، وتحديدا حارات المقاطعة، والخدمات، وقاقون، والربايعة، وأبو الفول، ووسط المخيم، في حين داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين وحولوا عددا منها إلى ثكنات عسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وتعرقل حركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية عبر إيقافها وتفتيشها وإخضاع طواقمها للاستجواب.

ـــــــ

الأكثر قراءة اليوم

رئيس وزراء قطر يكشف هوية المستفيد الأكبر من صفقة غزة ودور "جحيم" ترامب

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص العودة إلى شمالي القطاع

مصدر قسامي يكشف أسباب زيادة عدد الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع

مسؤولون أمريكيون يوضحون مبادرة ترامب لإخلاء القطاع من سكانه

مصر ترد على مقترح ترامب لـ"نقل سكان غزة"

رسمياً.. السماح بعودة النازحين إلى شمالي غزة بدءاً من صباح الإثنين

قلق في "إسرائيل" من إدخال جرافات عملاقة مصرية إلى غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-27_16-54-18

موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..

photo_2025-01-27_20-21-20

سرايا القدس تبث رسالة مصورة للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

20250127173603reup-2025-01-27t173416z_108035732_rc2hicaoyb6z_rtrmadp_3_israel-palestinians-lebanon-hezbollah.h-730x438

نعيم قاسم: لن نقبل أي مبررات لتمديد الفترة المحددة لانسحاب إسرائيل (فيديو)

20240323105434reup-2024-03-23t105230z_1458335085_rc2mr6a7mxrs_rtrmadp_3_israel-palestinians-egypt.h-730x438

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح

6797830f4236046b932b6f90

سموتريتش: نُصرّ على العودة للحرب.. وهجرة الغزيين هي الحل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية