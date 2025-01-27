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موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..

الإثنين 27 يناير 2025 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..



القدس المحتلة/سما/

أقامت حركة حماس حاجزا إلى جانب نقطة تفتيش المركبات ومراقبة مرور الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله في محاولة لإظهار سيطرتها على القطاع، وفق ما أفاد به موقع "والا" الإسرائيلي.

ونقل الموقع العبري، عن مصادر أمنية قولها إن حماس وضعت الحاجز أمام حاجز شركة الأمن المصرية، التي تقوم بتفتيش المركبات ومراقبة مرور الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، وتسبب الأمر بقلق إسرائيلي.


 وذكرت المصادر أن حماس تسعى وراء خطوتها تلك إلى إظهار حكمها على الأرض، وفقًا للموقع الإسرائيلي، الذي أشار إلى قلق بالغ لدى مسؤولين عسكريين من فرقة غزة إزاء نقل الأسلحة وحركة حماس إلى شمال القطاع.


وقال المسؤولون، إنه وفقا لمعلومات استخباراتية وملاحظات مرئية، فإن مسلحين كانوا يتحركون بالقرب من المدنيين على المحور الساحلي المخصص لحركة المساعدات الإنسانية من الجنوب إلى الشمال.

وأشاروا إلى أن هناك قلقا إزاء نقل "أسلحة وعناصر حماس" إلى شمال غزة خصوصا "قذائف الهاون والصواريخ"، بحسب ما ذكر الموقع.


وبيّن الموقع أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالقلق بشكل خاص إزاء قذائف الهاون والصواريخ، التي سيتم إطلاقها من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت والمستوطنات القريبة من السياج، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يُجري تحقيقًا جراء تلك المخاوف.


 وبعد 15 شهرا من الحرب بدأ الآلاف من النازحين الفلسطينيين في غزة، في وقت سابق الاثنين، يتدفقون إلى شمال القطاع بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، فيما انتشرت طواقم الإسعاف على شارع الرشيد لاستقبال النازحين العائدين.

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