  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أكثر من 300 ألف نازح تمكنوا اليوم من العودة لشمال قطاع غزة

الإثنين 27 يناير 2025 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 300 ألف نازح تمكنوا اليوم من العودة لشمال قطاع غزة



غزة/سما/

أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء اليوم الاثنين أن أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني تمكنوا من العودة إلى شمال القطاع.

وفي اليوم التاسع من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع.

وسار النازحون مشيا على الأقدام انطلاقا من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مرورا بمحور "نتساريم"، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.

وأكدت حركة "حماس" أن "عودة النازحين انتصار للشعب، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال، ومخططات التهجير"، مشيرة إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمرة، تؤكد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

وأوضحت أن "هذه المشاهد المفعمة بفرح العودة، وحب الأرض، والتشبث بها، هي رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".

وأعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن امتعاضه من عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وانسحاب الجيش من محور "نتساريم".

هذا وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلا: "رأينا بوضوح المواقف المعارضة من مصر والأردن لخطة نقل الفلسطينيين، وسنكون ضد أي خطة تهجير قسري يمكن أن تؤدي لنوع من التطهير العرقي".

الأكثر قراءة اليوم

رئيس وزراء قطر يكشف هوية المستفيد الأكبر من صفقة غزة ودور "جحيم" ترامب

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص العودة إلى شمالي القطاع

مصدر قسامي يكشف أسباب زيادة عدد الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع

مسؤولون أمريكيون يوضحون مبادرة ترامب لإخلاء القطاع من سكانه

مصر ترد على مقترح ترامب لـ"نقل سكان غزة"

رسمياً.. السماح بعودة النازحين إلى شمالي غزة بدءاً من صباح الإثنين

قلق في "إسرائيل" من إدخال جرافات عملاقة مصرية إلى غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-27_16-54-18

موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..

photo_2025-01-27_20-21-20

سرايا القدس تبث رسالة مصورة للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

20250127173603reup-2025-01-27t173416z_108035732_rc2hicaoyb6z_rtrmadp_3_israel-palestinians-lebanon-hezbollah.h-730x438

نعيم قاسم: لن نقبل أي مبررات لتمديد الفترة المحددة لانسحاب إسرائيل (فيديو)

20240323105434reup-2024-03-23t105230z_1458335085_rc2mr6a7mxrs_rtrmadp_3_israel-palestinians-egypt.h-730x438

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح

6797830f4236046b932b6f90

سموتريتش: نُصرّ على العودة للحرب.. وهجرة الغزيين هي الحل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية