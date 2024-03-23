نعيم قاسم: لن نقبل أي مبررات لتمديد الفترة المحددة لانسحاب إسرائيل (فيديو)

بيروت/سما/

أعلن أمين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم “أن المقاومة انتصرت مجدداً بهذا الشعب الذي زحف إلى القرى الأمامية رغم عدم انسحاب العدو وواجهه بالصدور العارية”. وقال في اطلالة تلفزيونية “هذا المشهد في مواجهة العدو يجسد كرامة هذا الشعب الذي لا تخيفه دبابات العدو وداعموه، وقد انتصرنا لأننا رجعنا ولأن المحتل سيخرج وينسحب غصباً عنه”، رافضاً “الحملة التي شُنّت ليصوروا أننا مهزومون والهدف إحباط معنوياتنا وهذا لن يتحقق”.

وشدد قاسم على “وجوب أن تخرج إسرائيل من أرضنا، وقال “عليها أن تنسحب ولا نقبل بأي مبرر لتمديد مهلة الستين يوماً ولو ليوم واحد، ونحن متأكدون أن فخامة الرئيس جوزيف عون لا يمكن أن يعطي اسرائيل مكسباً واحداً وهو الذي أعطى التعليمات للجيش بالوقوف إلى جانب الشعب في زحفه جنوباً”. وأضاف “طلب الأمريكيون تمديد المهلة حتى 28 شباط/فبراير فرفض المسؤولون في لبنان فقالوا لغاية 18 شباط ورفضوا”، مشيراً إلى أن “أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة والدول الراعية”.

ولفت قاسم إلى “أن هدف طوفان الأقصى تحقق وسقطت إسرائيل في امتحان الشرف والإنسانية، وبرزت كمجموعة مجرمة تعمل على إبادة الجنس البشري”.

وتحدث “عن تفوق عسكري أمريكي صهيوني على المقاومة”، وقال “بسبب الإمكانات التي راكمناها والصواريخ التي أصبحت معنا والطائرات المسيّرة التي تمتلكها المقاومة ظن الكثيرون أننا سنهزم إسرائيل بالضربة القاضية في أي مواجهة مع هذا الكيان، ولم يتوقع جمهورنا أن نخسر هذا العدد من القيادات وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله في هذا الوقت السريع”، معتبراً “أن الانكشاف المعلوماتي وسلاح الجو الذي غطى لبنان بكامله كان من العوامل التي ساهمت في انكشاف المقاومة أمام العدو ونحن نجري تحقيقاً لأخذ الدروس والعبر واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وبعدما لفت إلى “أن إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار في لبنان ووافقنا مع الدولة اللبنانية وهذا انتصار”، تطرق إلى مسألة الخروقات قائلاً “فكّرنا في مرحلة من المراحل أن نرد على الخروقات، ولكنهم قالوا لنا إن ذلك سيضاعف عدد الخروقات ورأينا أن الأفضل هو أن نصبر”.

ولم يفت أمين عام الحزب التأكيد “على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي وضعت حدًا لإسرائيل من الوصول إلى بيروت”.

في غضون ذلك، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري ما ورد في موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول تمديد مهلة وقف النار حتى 18 شباط/ فبراير، فقال في تصريح: “تعليقاً على تصريح دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى 18 شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى. وكنت قد اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح”.