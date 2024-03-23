الاحتلال يلحق دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدينة طولكرم

طولكرم/سما/

ألحقت جرافات للاحتلال مساء اليوم الاثنين، دمارا وتخريبا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين وسط مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال دمرت محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، والبنية التحتية وشبكة المياه الرئيسية، وطالت عمليات التدمير أيضا، الأرصفة ومداخل المحلات التجارية في المنطقة.

كما حطمت الجرافات عددا من المركبات المتوقفة على جوانب الأرصفة في المدينة، وتحديدا مطلع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، الذي يشهد حصارا مشددا عليه من قبل آليات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، تقوم جرافات الاحتلال بتجريف وتخريب البنية التحتية في حارة المقاطعة عند المدخل الغربي لمخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه ونشر القناصة في محيطه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (24 عاماً) بالرصاص الحي في قدمه بطولكرم، وأوقفت قوات الاحتلال مركبة الاسعاف واحتجزت الطاقم الطبي وأجبرته على نقل المصاب إلى حاجز "تسنعوز" غرب المدينة، ليرتفع عدد الاصابات برصاص الاحتلال والقصف اليوم الى 6.

وكان استُشهد مواطنان، وأصيب 4 آخرون، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة عند مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ووجه محافظ طولكرم عبد الله كميل دعوة للمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بحق محافظة طولكرم.

وقال كميل في تصريح صحفي إن قوات الاحتلال بدأت عدوانا شاملا ظهر اليوم، سبقه قصف مركبة عند مدخل مخيم نور شمس، أعقبه اقتحام فرضت خلاله حصاراً على مستشفى الشهيد ثابت ثابت، ومستشفى الإسراء التخصصي.

وأشار أن قوات الاحتلال تدير الظهر لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال الاستمرار بهذه الجريمة بحق محافظة طولكرم، وجميع أبناء شعبنا في كل مكان، مشدداً على أن كل هذا العدوان لن ينال من عزيمة شعبنا الفلسطيني، وتمسكه بالثوابت الوطنية وإنهاء الاحتلال، وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.