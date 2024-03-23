7 مقاتلين من حزب الله أسرى لدى "إسرائيل"

بيروت/سما/

أفاد مصدر مقرب من حزب الله الإثنين بأن إسرائيل أسرت سبعة من مقاتليه خلال الحرب التي دارت بين الطرفين.

وخاضت الدولة العبرية والحزب المدعوم من إيران نزاعا امتد أكثر من عام، بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وبعد أشهر من تبادل القصف عبر الحدود، وسّعت إسرائيل اعتبارا من أيلول/سبتمبر، ضرباتها الجوية ضد معاقل للحزب في لبنان ونفذت عمليات برية في مناطق حدودية.

وقال المصدر إن “سبعة مقاتلين من الحزب هم أسرى لدى إسرائيل”، اعتقلتهم خلال المواجهات التي استمرت الى حين سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

الى ذلك أشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، الى أن الدولة العبرية اعتقلت أربعة أشخاص في قرى حدودية بجنوب لبنان الأحد، مع محاولة المئات الدخول الى هذه المناطق على رغم عدم انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أمريكية، كان يفترض بالقوات الاسرائيلية الانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني/يناير، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في هذه المناطق. لكن الدولة العبرية أكدت أنها لن تنجز انسحابها في هذا الموعد.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أنه تم تمديد “الاتفاق” حتى 18 شباط/فبراير، مشيرا الى أن “حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، هو اليوم الذي شهد الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل وشكّل شرارة اندلاع الحرب في غزة.

ولم يحدد البيت الأبيض عدد المعتقلين.