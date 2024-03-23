مقاتلو القسام يستقبلون العائدين إلى غزة في نيتساريم (شاهد)

غزة/سما/

ظهر مقاتلو القسام، في محور نيتساريم، لاستقبال سكان شمال قطاع غزة العائدين من النزوح بعد 15 شهرا من الإبادة.



ولوّح مقاتلو القسام، لسكان غزة العائدين، فيما تبادل عدد من النازحين السلام مع المقاتلين، والتقطوا صورا تذكارية معهم.



وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير".



وذكرت "حماس" في بيان: "مشاهدُ عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".



وأضافت: "هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".



وتابعت: "نؤكّد أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم تثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه".



وشددت الحركة بالقول: "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظة التاريخية، وندعو إلى تكثيف وصول كلّ المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل مناطق قطاع غزَّة".



وبدأ الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الاثنين، بالعودة إلى منطقة شمال غزة بعد أن تم تهجيرهم قسرا من منازلهم على وقع الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.



وعبر آلاف الفلسطينيين عائدين شمالا عبر شارع الرشيد في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك سيرا على الأقدام، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.



بينما بدأت العودة إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين بالمركبات والسيارات فقط وليس مشيا على الأقدام في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.













