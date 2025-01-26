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نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل

الإثنين 27 يناير 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر إسرائيلية وأمريكية لموقع "والا" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن في الفترة من 3 فبراير حتى 5 فبراير المقبل.


وأشار التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار ذكروا أن هذه الرحلة المقررة تعتمد على الوضع الصحي لنتنياهو.

وحسب المعلومات فإن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستكون موضوعات النقاش الأساسية خلال الاجتماع هي لبنان وغزة.

يذكر أن آخر زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن كانت في يولي 2024، التقى خلالها الرئيس آنذاك جو بايدن، وألقى خطابا أمام الكونغرس في 24 يوليو.

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