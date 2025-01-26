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كوهين يعلق على عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة

الإثنين 27 يناير 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين يعلق على عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

علق وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على بدء عودة سكان قطاع غزة إلى شمال القطاع قائلا إن الآلاف يعودون إلى مكان مدمر يفتقر إلى البنية التحتية.


وشدد كوهين في تصريح على أن "الكابينت لم يوافق ولن يوافق على أن تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الآلاف في غزة قتلوا، والعدو يرى الثمن الباهظ الذي يدفعه من يعتدي على إسرائيل".


وأضاف: "الآلاف يعودون إلى مكان مدمر يفتقر إلى البنية التحتية، وقتل فيه أكثر من 40,000 شخص، معظمهم من الإرهابيين"، مشددا على أن إسرائيل عازمة على "الاستمرار حتى القضاء على حكم حماس".

يذكر أن النازحين بدأوا صباح اليوم الاثنين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر نتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، ببدء دخول المركبات والسيارات عبر محور نتساريم من خلال شارع صلاح الدين، نحو شمال قطاع غزة، بعدما عبر آلاف الغزيين سيرا على الأقدام منذ الصباح.

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