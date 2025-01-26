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"ترامب سعيد".. ومبعوثه يشيد باتفاق غزة

الإثنين 27 يناير 2025 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ترامب سعيد".. ومبعوثه يشيد باتفاق غزة



واشنطن/سما/

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن الاتفاق الذي أعلنت عنه قطر بشأن غزة رائع وترامب سعيد به، مشيدا بدور قطر وإسرائيل في المحادثات.


وشكر ويتكوف الحكومة الإسرائيلية وجميع المنخرطين في اتفاق غزة معتبرا أن "هذا يوم جيد للأسرى".

وبدأ النازحون الفلسطينيون صباح اليوم الاثنين العودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد انسحاب قوات إسرائيلية من محور نتساريم.

وقالت حماس في هذا الشأن إنها توصلت بجهود الوسطاء لحل قضية الأسيرة أربيل يهود، حيث قدمت مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع إثنين آخرين من الأسرى الإسرائيليين قبل يوم الجمعة القادم.

وفي شأن لبنان، قال ويتكوف في تصريحات له اليوم، إن هناك عثرات بشأن تمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تغلبنا عليها بالحوار الجيد وهذا مؤشر إيجابي.

وكانت الحكومة اللبنانية أكدت "استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".

وكان البيت الأبيض أعلن الأحد أن الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل، والتي تراقبها الولايات المتحدة، ستبقى سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025.

وقال إن "حكومات كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023".

من الجدير ذكره، أن ويتكوف سيصل الأربعاء إلى إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن ويتكوف سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين ضمان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

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