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كاتس: سنواصل تطبيق وقف النار بشكل حازم في الشمال والجنوب

الإثنين 27 يناير 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: سنواصل تطبيق وقف النار بشكل حازم في الشمال والجنوب



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستواصل تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الشمال والجنوب.


كلام كاتس جاء بالتزامن مع بدء عودة النازحين من جنوب غزة إلى شمال القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة"، مشددا على أن بلاده لن تسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر"، وفق تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب قوات من معبر نتساريم صباح اليوم وأصدر سلسلة تحذيرات للفلسطينيين العائدين إلى الشمال.

من جهتها اعتبرت حركة حماس أن "عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير وأن مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".

وقالت حماس إن "المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها رسالة للمراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".

وأكدت أن "عودة النازحين لبيوتهم تثبت مجددا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده".

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