لافروف يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في سوريا وفلسطين

موسكو/سما/

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفي سوريا.



أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية، وقالت في بيان تم نشره على موقع الوزارة الرسمي: "تبادل الوزيران خلال الاتصال، الآراء ووجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للأجندة العالمية والإقليمية، مع التركيز على آخر التطورات في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والوضع حول لبنان، وكذلك الوضع في سوريا".

ونوه البيان بأن الوزيرين، أكدا خلال ذلك على اهتمام موسكو وأبوظبي المتبادل في مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية- الإماراتية متعددة الأوجه على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين رئيسي الدولتين في أكتوبر من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن "وزيري خارجية روسيا والإمارات العربية، شددا على الالتزام المتبادل بالحفاظ على التنسيق الوثيق في السياسة الخارجية بين الدولتين، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية".