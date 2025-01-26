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وزير إسرائيلي: فكرة ترامب بشأن الهجرة من غزة قد تنقذ حكومة نتنياهو

الإثنين 27 يناير 2025 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: فكرة ترامب بشأن الهجرة من غزة قد تنقذ حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير إسرائيلي قوله إن تصريح الرئيس الأمريكي حول استقبال الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة يهدف جزئيا لمساعدة نتنياهو في منع حكومته من الانهيار.


ووفقا لأحد الوزراء في مجلس الوزراء الأمني، فإن بيان ترامب، الذي أدلى به للصحافة على متن طائرة الرئاسة أثناء عودة الرئيس من كاليفورنيا إلى واشنطن يوم السبت، كان من المرجح أن يتم تنسيقه مع نتنياهو وكان المقصود منه جزئيا مساعدة نتنياهو في منع حكومته من الانهيار بسبب اتفاق وقف إطلاق النار الحالي مع حماس.

وبحسب الوزير، الذي تحدث إلى صحيفة تايمز أوف إسرائيل بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن قضية تشجيع الهجرة الفلسطينية الطوعية عادت الآن إلى جدول الأعمال، تماما كما أرادت أحزاب الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة وحزب أوتزما يهوديت منذ فترة طويلة.

وقال الوزير إن احتمال أن يدفع الرئيس الأمريكي نحو نقل "ربما مليون ونصف المليون شخص" من غزة اليوم، على حد تعبيره، يمكن أن يضع حدا لتهديدات زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة، وبالتالي تمكين استكمال صفقة وقف إطلاق النار وربما حتى دفع عودة إيتامار بن غفير وحزبه إلى الائتلاف.

وقال الوزير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "كل من سمع ترامب يفهم أن هذا كان منسقا وشفافا". "لقد تحدث رئيس الوزراء عن الهجرة الطوعية في البداية، مع وزراء الليكود، وحتى أننا بدأنا في بذل الجهود في هذا الاتجاه. أثارت هذه التصريحات معارضة عالمية، لذلك توقفنا، على الرغم من أننا نعلم أن هذا هو الحل الوحيد".

وأضاف:"ستصبح قضية الهجرة الطوعية الآن محور اهتمامنا. سيناقش ترامب نفسه الأمر مع رئيس مصر. ويسافر نتنياهو للقاء ترامب في واشنطن في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في خضم المفاوضات حول المرحلتين الثانية والثالثة من صفقة الرهائن".

وقال الوزير إنه "إذا اتفق الجميع على الهجرة، فلن تكون هناك حاجة لاستئناف الحرب، ولن يكون لدى أحد مشكلة مع المرحلة الثانية من الصفقة الحالية. سينتقل الفلسطينيون من غزة إلى الأردن أو مصر أو إندونيسيا. سيعيد ترامب بناء غزة، وفي غضون ثلاث سنوات، سنرى ما سيحدث"، وفق تعبيره.

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