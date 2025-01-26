مزاعم إسرائيلية حول انتهاكات مصرية خطيرة في سيناء.. وخبير يعلق

القدس المحتلة/سما/

علق خبير العلوم السياسية، حسن سلامة، على مزاعم إسرائيل حول انتهاك مصر لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في منتجع كامب ديفيد عام 1979.



وقال حسن سلامة في تصريحات لـRT، إن مصر لا تعتدي على أحد ولديها القدرة على رد أي عدوان محتمل كل هذه الأمور توضح أن هناك مزاعم وأكاذيب إسرائيلية لتبرير حالة الهزيمة التي حلت عليهم سواء في القطاع أو الضفة الغربية حتى الآن وعلى مدار 15 شهرا، والمزاعم هذه لأن مصر تساند القضية الفلسطينية ورفضها خطط التهجير الخبيثة، وتوقيت إذاعة هذه الأمور الكاذبة ترتبط بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي حول فكرة تطهير القطاع والبيان الرسمي المصري الرافض لعملية التهجير.

تابع سلامة ليس جديد أن نواجه مزاعم إسرائيلية تطال الدولة المصرية في مختلف المجالات وربما هذه المرة فيما يتعلق باتفاقية السلام ، مصر دولة كبيرة تلتزم باتفاقياتها ومعاهداتها ، ولديها رؤيتها في تحركاتها وتؤمن بأن السلام هو خيار استراتيجي وبالتالي لا تنتهك أي استراتيجيات بل على العكس الذي ينتهك الاتفاقيات هم الأطراف الأخرى ويمكن أكبر شاهد على هذا الأمر هو إصرار إسرائيل على الوجود في ممر فيلادلفيا وهو منطقة عازلة ولا يجوز احتلالها أو السيطرة عليها لكن مصر تميزت بالصبر والحكمة الاستراتيجية في التعامل مع الأمور أمام التصرفات الهوجاء التي حولت المنطقة بأكملها من طرف إسرائيل إلى بؤرة من التوتر والصراع.

وأكد على أن مصر تتبنى دائما فكر السلام على عكس الإسرائيليون التي بنيت دولتهم على الأكاذيب والإدعاءات وتبرير ما تقوم به من عدوان على إنه رد منهم على الأطراف المحيطة.

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بث مزاعمها حول انتهاك مصر لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في منتجع كامب ديفيد عام 1979.

وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، إنه منذ سنوات عديدة، أثبتت إسرائيل عجزها التام في مواجهة الانتهاكات واسعة النطاق والمتواصلة والكبيرة لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، وذلك من خلال إدخال قوات عسكرية ضخمة (أكثر من فرقة) إلى شبه جزيرة سيناء.

وأضاف تقرير الموقع العبري، أن الجيش المصري، يزعم في محاولة لتبرير خطواته، أن هذه ليست خروقات، بل هي موافقة إسرائيلية على طلبات مصرية بإرسال قوات إلى سيناء من أجل محاربة قوات داعش التي كانت تنشط في أنحاء سيناء.

واستطرد التقرير قائلا: "من جانبها، تتسامح إسرائيل مع هذه الانتهاكات، وهو ما يشجع الجيش المصري على زيادة تدفق القوات إلى سيناء".

وأشار التقرير إلى أن منذ سنوات طويلة يعد المصريين تحصينات واسعة لامتصاص سريع لأكثر من 10 فرق عسكرية سيتم نقلها بشكل غير متوقع إلى سيناء إذا قرر المصريون التحرك ضد إسرائيل أو حتى مجرد تهديدها.

وقال الموقع العبري إن المسؤولين، الذين لا يدينون لمصر بشيء ولا يتأثرون بالاعتبارات السياسية، قرروا اللجوء إلى الكونجرس الأميركي نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، واشتكوا من أن المصريين ينتهكون بشكل صارخ معاهدة السلام التي ضمنها الأميركيون أنفسهم.

وأضاف: بالفعل بدأت الأصوات الأولى داخل الكونجرس تطالب بوقف المساعدات لمصر حتى تعيد العجلة إلى الوراء وهو ما لن يحدث.

وقد ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير سابق لها منذ يومين أن الكونغرس الأمريكي يناقش للمرة الأولى اتهامات بانتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من زيادة التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء.

وبحسب التقرير، ستتم مناقشة هذه القضية الحساسة أولا في جلسة مغلقة يشارك فيها أعضاء الحزب الجمهوري.

وأشار البند الذي تم طرحه للنقاش إلى أن مصر تنتهك اتفاقية السلام بشكل جوهري من خلال إدخال قوات ودبابات إلى سيناء، وهو ما يعتبر تهديدا استراتيجيا لإسرائيل.

ودعا عدد من النواب الجمهوريين إلى إعادة النظر في الدعم المالي الأمريكي لمصر، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات المصرية من سيناء.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "سيناء تعتبر منطقة عازلة كافية إذا قررت مصر اتخاذ موقف عدائي تجاه إسرائيل".