بنك فلسطين يعلن إعادة فتح فرعين وسط قطاع غزة

غزة/سما/

أعلن بنك فلسطين اليوم الاثنين؛ إعادة فتح فرعين للبنك في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وقال البنك في بيان رسمي؛ أنه سيتم استئناف العمل في فرعي البنك في كل من دير البلح والنصيرات في المنطقة الوسطى وذلك بدءا من يوم الثلاثاء.

وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، أن الجهاز المصرفي من المقرر أن يستأنف العمل تدريجياً في قطاع غزة بداية من صباح غد الثلاثاء.

يأتي هذا بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أن إعادة تشغيل المصارف ستتم على مراحل. وتشمل المرحلة الأولى تشغيل ثلاثة إلى أربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات.

ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد يحيي الشنار القول إن سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع.

وأضاف البيان أن زيادة عدد الفروع العاملة مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن. وحث الشنار السكان في قطاع غزة على الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد إلى حين إدخال عملة ورقية للقطاع.