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الاحتلال يسلم عائلة الشهيد نضال العامر في مخيم جنين إخطاراً بهدم منزلها

الإثنين 27 يناير 2025 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم عائلة الشهيد نضال العامر في مخيم جنين إخطاراً بهدم منزلها



جنين/سما/

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، عائلة الشهيد نضال العامر في مخيم جنين، إخطاراً بهدم منزلها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال سلمت العائلة إخطاراً خطياً بهدم المنزل المؤلف من عدة طبقات والواقع في مخيم جنين.

وتتواصل عمليات هدم ونسف وحرق المنازل في مخيم جنين، وتحديدا في حارات الألوب والفلوجة والبشر والدمج وسط تصاعد لأعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات متلاحقة.

واستشهد العامر بعد إعدامه من قبل وحدة خاصة في جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص عليه من مسافة صفر، في المنطقة الصناعية بجنين، في الثالث من شهر تموز/يوليو الماضي.

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