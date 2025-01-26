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قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بكفر كنا

الإثنين 27 يناير 2025 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بكفر كنا



الناصرة/سما/

قُتل المواطن خالد دهامشة، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر كنا بأراضي عام 48، بعد ظهر اليوم الاثنين.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 16 قتيلا من المجتمع الفلسطيني في أراضي عام 48 سقطوا في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 وحتى اليوم.

وبين الضحايا امرأة، و13 ضحية قُتلوا بالرصاص، وسبعة من بين الضحايا أعمارهم بين 18-30 عاما، وضحيتان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي الفلسطيني، مقابل 222 جريمة خلال عام 2023.

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