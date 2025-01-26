أبو الغيط: الدعم العربي للموقف المصري الأردني برفض أطروحات تهجير الشعب الفلسطيني واضح ولا لبس فيه

القاهرة/سما/

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.

وأكد أبو الغيط في تصريح له على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي في روما اليوم، أن الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في غزة أو الضفة الغربية، وأن الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هي أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها.

وقال الأمين العام، إن صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير ستفشل كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية.