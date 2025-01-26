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التايمز: ضابط لبناني رفيع سرّب معلومات حساسة إلى “حزب الله”

الإثنين 27 يناير 2025 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التايمز: ضابط لبناني رفيع سرّب معلومات حساسة إلى “حزب الله”



لندن/سما/

شفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن قيام رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان، سهيل بهيج حرب، بتسريب معلومات حساسة إلى “حزب الله”، ما عرّض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للخطر.

وأفاد تقرير استخباراتي دولي، اطلعت عليه الصحيفة، أن التسريبات شملت تحذيرات مسبقة عن الغارات والدوريات الإسرائيلية، ما سمح للحزب بإخفاء أسلحته والتهرب من مراقبة قوات اليونيفيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية تحذيرها من أن هذه المعلومات المسربة، التي لم تقتصر على حرب وحده بل شملت ضباطاً آخرين، قد تعرض المنطقة لمزيد من التصعيد، خاصة مع بقاء مقاتلي الحزب قرب الحدود الإسرائيلية.

وبحسب تقرير استخباراتي دولي اطّلعت عليه صحيفة “التايمز”، فإنّ “حرب هو واحد من عشرات الضباط في الجيش اللبناني الذين سرّبوا معلومات لحزب الله، وأعطوهم تحذيراً مسبقاً من الغارات أو الدوريات، مّا سمح لهم بإزالة الأسلحة”.

 وتقول الوثيقة الاستخباراتية إنّ “حزب الله يستخدم معلومات داخلية حساسة تتعلّق بالجيش اللبناني لإخفاء تصرّفاته عن الكيانات الدولية المسؤولة عن الأمن الإقليمي”.

وتضيف أنّ “التسريبات تُثير القلق بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة بشكل فعّال على جنوب البلاد الجبلي، حيث كان حزب الله لسنوات القوّة السياسية والعسكرية المهيمنة”.

 وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنّ “الجيش اللبناني يقوم بدوره، وصادر بعض مخازن الأسلحة في المناطق التي انسحب منها جيش الدفاع الإسرائيلي، لكن التسريبات التي أدلى بها حرب وضباط آخرون مكّنت مقاتلي حزب الله وأسلحتهم من البقاء بالقرب من الحدود الإسرائيلية”.

 ولم يُعلّق الجيش اللبناني وقوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأمر

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