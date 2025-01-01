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طولكرم : شهيدان و 3 اصابات جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس

الإثنين 27 يناير 2025 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم : شهيدان و 3 اصابات جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس



طولكرم/سما/

استشهد مواطنان واصيب 3 آخرين جراء قصف الاحتلال مركبته بمخيم نور شمس.

واستشهد قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم ايهاب ابو عطيوة ورامز ضميري، اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال مركبته بمخيم نور شمس.

واعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، انه قصف مركبة بمخيم نور شمس شرق طولكرم.

واعلنت الصحة وصول شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل وقت قصير منطقة طولكرم".

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