انخفاض أسعار الذهب عالميا

القدس المحتلة/سما/

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع الدولار، في وقت يترقب المستثمرون القرار الخاص بأسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام الجديد، والمقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 2768.01 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2772.7 دولار، وارتفع الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.

ويتوقع أن يُبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5% خلال اجتماعهم يومي 28 و29 كانون الثاني الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.52 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 979.72 دولار، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 945.20 دولار.