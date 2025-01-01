  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الإثنين 27 يناير 2025 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض أسعار الذهب عالميا



القدس المحتلة/سما/

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع الدولار، في وقت يترقب المستثمرون القرار الخاص بأسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام الجديد، والمقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 2768.01 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2772.7 دولار، وارتفع الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.

ويتوقع أن يُبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5% خلال اجتماعهم يومي 28 و29 كانون الثاني الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.52 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 979.72 دولار، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 945.20 دولار.

الأكثر قراءة اليوم

أين وصلت أزمة "أربيل يهود"؟... 30 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عنها

ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

الاتفاق على تسليم الأسيرة أربيل يهود

تغريدة نجيب ساويرس عن اقتراح "الأخ ترامب" تثير جدلا واسعا

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان غزة بخصوص العودة إلى شمالي القطاع

رئيس وزراء قطر يكشف هوية المستفيد الأكبر من صفقة غزة ودور "جحيم" ترامب

مصدر قسامي يكشف أسباب زيادة عدد الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: ملتزمون بهزيمة حماس نهائيا وهي تمثل الناديين الجدد

الاحتلال دمر 90% من شمال غزة ..135 ألف خيمة وكرفان بصورة عاجلة..

صور..مشاهد مهيبة من «مسيرة العودة» إلى شمال غزة

إهانة واستسلام وانتصار لحركة حماس”.. هذه أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مشاهد عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة

مئات الاف النازحين وصلوا غزة من جنوب القطاع ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية